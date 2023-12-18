Прокуратура рассказала о наиболее уязвимых целях мошенников

Пресс-служба столичной прокуратуры сообщила об увеличении количества дистанционных мошенничеств в отношении несовершеннолетних в 2023 году в Москве на 29%, передает агентство «Прайм».

Ведомство уточнило, что за 11 месяцев число несовершеннолетних жителей Москвы, которые потеряли средства по вине дистанционных аферистов, составило 252 человека. Из них 21 — подростки до 14 лет.

Годом ранее было зафиксировано другое число - 181 случай. Пресс-служба отметила, что дети должны получать информацию от родителей, которая касается финансовой грамотности и безопасного поведения. Она также предостерегла от предоставления данных банковской карты незнакомым лицам и передачи им мобильных устройств, которые содержат приложения онлайн банков.

Кроме того, городская прокуратура рекомендовала родителям говорить своим детям о необходимости обходить стороной сомнительные ссылки в электронной почте, смс или соцсетях. Также дети должны знать, что открыть неизвестные файлы и устанавливать непроверенные приложения опасно, добавила пресс-служба.

Прокуратура также отметила, что дети должны знать и правила покупок в интернете. Так, совершать их можно только по согласованию с родителями, в проверенных интернет-магазинах, подчеркнула прокуратура.