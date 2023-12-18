Главный бухгалтер «дочки» «Роскосмоса» найден мертвым

Главный бухгалтер АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС им. М. Ф. Решетнева, входит в Роскосмос) покончил жизнь самоубийством. ТАСС
Тело главного бухгалтера предприятия было найдено его супругой. Отмечается, что он проживал в Красноярском крае. Мужчина не дожил до своего дня рождения четыре дня, ему исполнился бы 51 год. News.ru
«Информационные спутниковые системы» — ведущее предприятие России по разработке и изготовлению спутников связи, навигации, телевещания и геодезии, указано в материале агентства. Говорит Москва