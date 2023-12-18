В СК подтвердили задержание начальника ГУ МЧС по Самарской области

ТАСС, 18 декабря. Следственный комитет подтвердил задержание начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации. По данным следствия, Бойко получил от них взятки на сумму свыше 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.