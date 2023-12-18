В Самаре 18 декабря отключили холодную воду в двух районах

С 11:30 идут работы по устранению утечки из колодца на водопроводной линии у дома №90 по улице Стара-Загора. Без холодной воды сегодня будут самарцы, живущие по адресам: Стара-Загора, 84а, 84б, 86, 88к, 90, 90а, 92, Фадеева, 63, 65, 67 и Ново-Вокзальная, 122, 124, 126. Бойлер с номером 566 будет стоять на Фадеева, 63. Также в этот день с 11:30 начались работы по устранению утечки из земли по адресу: Олимпийская, 1. Холодную воду отключили на Физкультурной, 136, 139, 140 и 147, а также на улице Победы, 151, Олимпийской, 1 и на Елизарова, 1а. Также в городе до сих пор продолжаются и другие работы. С 3 октября с 16:00 из-за работ на коллекторе полностью перекрыли дорогу в районе дома №6б по улице Таганской до улицы Реактивной. А с 19 по 21 декабря в Самаре в трех районах планово отключат холодную воду.