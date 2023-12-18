Главный бухгалтер «дочки» «Роскосмоса» найден мертвым

Главный бухгалтер предприятия «Информационные спутниковые системы» (входит в структуру госкорпорации «Роскосмос») найден мертвым, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах. По данным агентства, он мог покончить с собой. В пресс-службе предприятия не прокомментировали данную информацию, официальных сведений от МВД РФ пока нет.

Тело главного бухгалтера предприятия было найдено его супругой. Отмечается, что он проживал в Красноярском крае. Мужчина не дожил до своего дня рождения четыре дня, ему исполнился бы 51 год.