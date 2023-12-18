СМИ назвали возможную причину подрыва гранат в сельсовете на Украине
Одной из причин конфликта с подрывом гранат на сессии сельсовета в Закарпатской области Украины стала премия главе общины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
Напомним, что в минувшую пятницу, 15 декабря, депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин взорвал три гранаты в помещении во время сессии сельсовета. Пострадали 26 человек, один из них позже скончался. Полиция возбудила уголовное дело по статье «теракт», а Служба безопасности Украины предъявила депутату обвинение в теракте. Батрин находится под стражей без возможности внесения залога.
Издание опубликовало снятое за день до взрыва видео с заседания сельсовета. Там можно заметить разногласия между председательствующими и присутствующими. На кадрах стоящий рядом с Батриным мужчина в военной форме выступает против премий главе общины, призывая на сэкономленные средства купить квадрокоптеры и приборы ночного видения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Батрин поддержал мужчину, заявив, что работа главы общины за премии — «это пойти решить вопросы». Он попросил председателя купить ВСУ квадрокоптеры, что и будет «работой за премию».
Отметим, что ранее «Страна.ua» писала, что Батрин за несколько дней до инцидента опубликовал ролик, в котором он критиковал главу общины. В нем он возмутился, что в бюджете на следующий год заложены 100 тысяч гривен (около 2,7 тысяч долларов) для главы коммунального предприятия, тогда как в селе Кушнице уже несколько лет не решаются проблемы с водой.