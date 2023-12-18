В отношении начальника самарского ГУ МЧС возбудили дело о взяточничестве

МОСКВА , 18 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по факту дачи и получения взятки возбуждено в отношении начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и руководителей компании "Витязь", Яна Гущина и Елены Тютюнник, которым он оказывал покровительство. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн .

"С высокой вероятностью уже сегодня все задержанные будут этапированы в Москву. Уголовные дела возбуждены в ГСУ СКР по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток в особо крупных размерах)", - отметил он в своем Telegram-канале.