Baza: в Самаре задержан глава ГУ МЧС по подозрению во взятках
В Самаре сотрудниками управления экономической безопасности МВД по Самарской области, Следственного комитета и ФСБ задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. Информацию передает telegram-канал Baza.
«По предварительным данным, его подозревают в том, что он требовал от подчиненных делиться с ним частью денег, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности», — говорится в telegram-канале.
Речь может идти о десятках миллионов рублей.
Ранее следствие закончило дело о взятке генералу армии ПВО Константина Огиенко. Его обвиняли в получении взятки за земли оборонного назначения. Огиенко получил взятку в размере 500 тысяч рублей через посредников, за которую должен был предоставить земли оборонного назначения.