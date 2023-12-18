Baza: в Самаре задержан глава ГУ МЧС по подозрению во взятках

В Самаре сотрудниками управления экономической безопасности МВД по Самарской области, Следственного комитета и ФСБ задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. Информацию передает telegram-канал Baza.

В Самаре задержан глава ГУ МЧС по подозрению во взятках
©  Пресс-служба МЧС

«По предварительным данным, его подозревают в том, что он требовал от подчиненных делиться с ним частью денег, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности», — говорится в telegram-канале.

Речь может идти о десятках миллионов рублей.

Ранее следствие закончило дело о взятке генералу армии ПВО Константина Огиенко. Его обвиняли в получении взятки за земли оборонного назначения. Огиенко получил взятку в размере 500 тысяч рублей через посредников, за которую должен был предоставить земли оборонного назначения.

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