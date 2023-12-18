Момент взрыва на автомойке в Ижевске попал на видео

В Ижевске три человека получили ожоги в результате пожара на автомойке, сообщает пресс-служба Управления МЧС Удмуртии . Сообщение о ЧП поступило в 07:33 18 декабря. У пострадавших диагностированы ожоги лица и кистей рук.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходил пожар в здании. Возгорание ликвидировано в 07:49, — сообщили в МЧС.

Ранее мать и трехлетний малыш погибли в результате пожара в Мытищах. Пожарные автомобили долго не могли подъехать к дому из-за большого количества припаркованных машин. Огонь охватил квартиру в доме на улице Кадомцева на 14-м этаже. Причиной возгорания, предварительно, стало короткое замыкание из-за включенной в розетку новогодней гирлянды. Быстро повалил густой дым, женщина и ребенок потеряли сознание и не смогли покинуть помещение.