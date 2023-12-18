В Москве приземлился пассажирский самолет со сломанным шасси
В Москве совершил аварийную посадку самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает телеграм-канал «112».
«У воздушного судна произошел отказ передней стойки шасси», – говорится в публикации.
По имеющимся данным, у этого воздушного судна возникла проблема с передней стойкой шасси во время выполнения рейса в Ереван. В связи с этой неисправностью экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка воздушного судна произошла без каких-либо критических происшествий.
Ранее «ФедералПресс» писал, что накануне в Якутии самолет также из-за проблем с шасси экстренно сменил курс сразу после взлета.