В Москве приземлился пассажирский самолет со сломанным шасси

По имеющимся данным, у этого воздушного судна возникла проблема с передней стойкой шасси во время выполнения рейса в Ереван. В связи с этой неисправностью экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка воздушного судна произошла без каких-либо критических происшествий.