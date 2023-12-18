Стало известно о задержании главы МЧС по Самарской области генерала Бойко

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Предварительно, его подозревают в том, что он требовал от подчиненных делиться частью денег, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности, пишет Baza.

Известно, что обыски идут по шести адресам. Сегодня Бойко должны доставить в Москву.

Официальных сообщений по этому поводу пока нет.