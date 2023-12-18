Стало известно о задержании главы МЧС по Самарской области генерала Бойко
Глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко задержан в областном центре. Он был взят сотрудниками УЭБ МВД, Следственного комитета и ФСБ
Предварительно, его подозревают в том, что он требовал от подчиненных делиться частью денег, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности, пишет Baza.
Известно, что обыски идут по шести адресам. Сегодня Бойко должны доставить в Москву.
Официальных сообщений по этому поводу пока нет.
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