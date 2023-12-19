В Бурятии под суд пошел мужчина, заживо сжегший трех человек

Под суд в Бурятии попал 30-летний мужчина. Его обвиняют в тройном убийстве, совершенном с особой жестокостью. Причем, одной из жертв подозреваемого стала его собственная мать.

© Vse42.ru

Следователи считают, что первое убийство мужчина совершил еще в феврале 2020 года. Тогда он забил табуретом своего товарища, с которым выпивал. А затем поджег дом с еще живым событульником и убежал. Пострадавший скончался от термических ожогов.

После этого события обвиняемый несколько лет бродяжничал и скрывался. Однако в феврале 2023 года он заявился на животноводческую стоянку, где работала его мать с сожителем. Последующие события развивались по уже похожему сценарию: застолье, ссора и поджог дома. «Пламя отрезало потерпевшим путь наружу, и они скончались на месте происшествия от отравления продуктами горения», - рассказывают в следственном управлении СК России.