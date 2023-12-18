В Тульской области пресекли канал сбыта наркотиков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли канал сбыта наркотиков в Московской и Тульской областях, из незаконного оборота изъяли более 500 кг мефедрона, а также около 700 л прекурсоров. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев по итогам заседания Государственного антинаркотического комитета.

"Его [преступного сообщества] участники осуществляли производство и сбыт наркотиков на территории Московской и Тульской областей. Из незаконного оборота изъято свыше 500 кг мефедрона и альфа-PVP, а также порядка 700 л прекурсоров. Продажа запрещенных веществ была налажена через интернет-магазин", - сказал министр.

По словам Колокольцева, в общей сложности фигуранты совершили не менее 240 наркопреступлений. С января по апрель 2023 года двое соучастников производили синтетические наркотики в лаборатории, оборудованной в частном доме в поселке Болоховский Киреевского района Тульской области. Прекурсоры и иные ингредиенты, предназначенные для изготовления наркотиков, они хранили в гараже. Их сообщники распространяли запрещенные вещества посредством тайников-закладок.