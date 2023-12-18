Задержан подозреваемый в покушении на убийство мужчины в Митино

«17 декабря в 0:35 в службу «02» от граждан поступили сообщения о стрельбе по адресу: Пятницкое шоссе, д. 9. Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу был обнаружен мужчина 1985 года рождения, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение с огнестрельными ранениями. В течение получаса оперативники ОМВД России по району Митино установили и задержали молодого человека, который в ходе конфликта из травматического пистолета произвел несколько выстрелов в потерпевшего, после чего с места происшествия скрылся», – говорится в сообщении.