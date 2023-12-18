Британия заявила о взрыве возле судна в Красном море
Управление морских торговых операций Великобритании заявило о взрыве возле судна в Красном море. Об этом в понедельник пишет издание The Times of Israel.
Взрыв зафиксирован в 48 километрах от побережья Йемена. Данных о пострадавших и нанесенном ущербе не поступало. Ведется расследование инцидента. Название корабля и владелец не раскрываются.
Ранее йеменские повстанцы заявили, что будут нападать на все корабли в Красном море, которые направляются в Израиль.
Портал The War Zone сообщил, что глава минобороны США Ллойд Остин может объявить о подготовке операции "Страж процветания" (Prosperity Guardian) по противодействию угрозам со стороны хуситов в Красном море.
Ранее телеканал Al Jazeera предупреждал, что Пентагон рассматривает возможность прямого нападения на вооруженную группировку хуситов в Йемене в ответ на усиление атак против коммерческих судов в Красном море. Отмечается, что представители администрации Байдена взвешивают стратегическую ценность нанесения ударов против потенциального разжигания более широкого ближневосточного конфликта. Вашингтон все больше обеспокоен тем, что хуситы пытаются подорвать глобальную морскую торговлю для нанесения ущерба Израилю и США за поддержку войны в Газе.