Британия заявила о взрыве возле судна в Красном море

Управление морских торговых операций Великобритании заявило о взрыве возле судна в Красном море. Об этом в понедельник пишет издание The Times of Israel.

Взрыв зафиксирован в 48 километрах от побережья Йемена. Данных о пострадавших и нанесенном ущербе не поступало. Ведется расследование инцидента. Название корабля и владелец не раскрываются.

Ранее йеменские повстанцы заявили, что будут нападать на все корабли в Красном море, которые направляются в Израиль.

Портал The War Zone сообщил, что глава минобороны США Ллойд Остин может объявить о подготовке операции "Страж процветания" (Prosperity Guardian) по противодействию угрозам со стороны хуситов в Красном море.