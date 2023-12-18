В Екатеринбурге двух полицейских будут судить за избиение задавшего не тот вопрос прохожего

В Екатеринбурге двое сотрудников патрульно-постовой службы предстанут перед судом. Полицейских обвиняют в избиении прохожего, который спросил у них, который час, сообщает "Уралинформбюро".

По данным следствия, 13 августа на улице Ползунова сотрудники ППС, находясь при исполнении служебных обязанностей, применили физическое насилие к мужчине, спросившему у них время и продолжившему беседу на отвлеченные темы. Затем они без объективных оснований и без надлежащего оформления документов обыскали гражданина, надели на него наручники и, поместив в отсек для задержанных, вывезли на служебной машине в Калиновский лесопарк. Там с применением силы вытащили его из машины, "после чего нанесли множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей", рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вернувшись в город, стражи порядка сначала доставили мужчину в больницу, а затем увезли в отдел полиции. Установлено, что его здоровью был причинен вред средней тяжести, добавили в Следственном комитете по Свердловской области.

Патрульным вменяется превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств группой лиц по предварительному сговору ("а", "б", "г", части 3 статьи 286 УК РФ). Наказание за это преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, оба сотрудника ППС вскоре после инцидента "были отстранены от исполнения служебных обязанностей до получения итогов разбирательства". Их дальнейшая судьба в системе МВД будет решена после оглашения приговора, в случае если их вина будет доказана.