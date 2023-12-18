Поверившая мошеннику медсестра из Прокопьевска взяла кредиты сразу в 4 банках

В Прокопьевске медсестра поверила мошеннику и потеряла около 1,6 миллиона рублей. Большая часть этой суммы была взята в кредит сразу в нескольких банках.

К стражам порядка в Прокопьевске ранее обратилась 52-летняя горожанка, работающая медсестрой в одной из больниц. Она рассказала, что неизвестный обманом похитил у нее около 1,6 миллиона рублей.

Так, выяснилось, что несколько дней назад прокопчанке позвонил незнакомец, который назвался сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что со счета женщины якобы пытаются снять деньги злоумышленники. Кроме того, звонивший убедил прокопчанку в том, что для того, чтобы предотвратить хищение средств, ей якобы нужно как можно скорее обналичить накопления и перевести их на "безопасный" счет.

– Под диктовку афериста прокопчанка сначала сняла и перечислила на указанные реквизиты собственные сбережения в размере 100 000 рублей, затем оформила кредиты в 4 банках и сняла 200 000 рублей со сберегательного счета своего отца, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

В разных банкоматах Прокопьевска и Новокузнецка она перевела около 1,6 миллиона рублей по номерам, которые ей продиктовали по телефону. Кроме того, женщина также обратилась в еще одну финансовую организацию за займом, но ей отказали. Тогда прокопчанка поняла, что оказалась жертвой мошенников, и обратилась в полицию.