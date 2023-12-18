Молодой человек на спор ударил российского полицейского

По данным канала, к старшему инспектору ДПС и его напарнику обратился якобы за помощью молодой человек. Но затем он без причины ударил сотрудника МВД. Тогда агрессивного юношу задержали. Выяснилось, что он поспорил с другом, что сможет подойти к инспектору ДПС и ударить его.