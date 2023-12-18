Крымчанин передавал Украине видео с российскими войсками и попался ФСБ

Мужчину подозревают в госизмене. Он с августа по декабрь 2022 года снимал на видео и делал фотографии военной техники, а также мест дислокации российских подразделений на территории Крыма. Используя специальное программное обеспечение, подозреваемый установил координаты расположения техники и личного состава. Эту информацию он отправлял Службе безопасности Украины (СБУ).