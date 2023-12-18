ФСБ задержала под Псковом жителя Крыма по делу о госизмене

Сотрудники УСФБ по Псковской области совместно с пограничниками задержали жителя Крыма, который шесть месяцев делал фото, снимал видео военной техники и позиций российской армии, передавая данные ВСУ.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Мужчина с помощью специальной программы определил координаты расположения техники и личного состава ВС России и отправлял данные украинской стороне. Преступления он совершал в период с августа по декабрь 2022 года.