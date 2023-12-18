В Оренбуржье в отношении главы муниципального образования возбудили уголовное дело

ТАСС, 18 декабря. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы одного из муниципальных образований в Сакмарском районе Оренбургской области . Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По результатам проверки сообщения о злоупотреблении должностными полномочиями главой одного из муниципальных образований - сельсовета Сакмарского райна - возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с апреля 2018 года по август 2023-го злоумышленница, являясь главой одного из муниципальных образований - сельсовета Сакмарского райна, заключила с предпринимателями договоры об аренде нежилых помещений - имущества сельсовета. Получив от арендаторов более 500 тыс. рублей в качестве оплаты за электроэнергию, чиновница не внесла их в кассу, а распорядилась по своему усмотрению.