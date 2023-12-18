В Ижевске произошел взрыв газа на автомойке

В Ижевске произошел взрыв газа в помещении для мойки машин на улице Первомайская. После воспламенение газовой смеси начался пожар. Двум сотрудникам потребовалась медицинская помощь.

Первая информация о ЧП поступила из МЧС региона - там рассказали, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного утром в понедельник, а 7:49 возгорание ликвидировали. Спасатели сообщили, что ожоги рук получили два человека.

В региональном СК уточнили - пострадали руководитель и администратор автомойки. Им оказали медицинская помощь, угрозы для их жизни нет. Следователи назвали случившее хлопком и начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Произошел хлопок газовой смеси в результате утечки газа в газовых котлах, использовавшихся для отопления помещения. На момент инцидента клиенты на автомойке отсутствовали", - говорится в пресс-релизе СК.