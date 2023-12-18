В Удмуртии задержали украинского агента, готовившего теракт
Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске подозреваемого в подготовке теракта в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержанным оказался 32-летний гражданин России. По заданию украинской террористической организации он готовил нападение на руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса с использованием самодельной взрывчатки.
У мужчины изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, а также средства связи, в которых содержится переписка с координаторами с Украины.
Следственный отдел УФСБ России по Удмуртии возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ — ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по факту происшествия продолжаются.