МВД ищет залившего пеной дверь квартиры военкора в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают человека, залившего монтажной пеной входную дверь в квартиру в Красносельском районе. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

«Петербургской полицией проводятся необходимые мероприятия для установления и задержания подозреваемого в противоправных действиях», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что в Петербурге неизвестные залили пеной двери в квартирах военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова. В момент происшествия военкоры находились в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Сообщения об испорченных дверях приходили из Красносельского и Приморского районов.