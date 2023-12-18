Воры пробрались в кладовку россиянина и вынесли 20 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили из квартиры 20 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ .

В дежурную часть накануне, 17 декабря, обратился россиянин 1981 года рождения, проживающий в доме на Петергофском шоссе, и сообщил о краже денег. Воры пробрались в его квартиру в период с 10 декабря по 16 декабря, когда он отсутствовал дома. Они вынесли сбережения, хранившиеся в кладовке.