Cтроителя из Краснодара застрелили из-за неправильно вырытой траншеи

«Неизвестный мужчина ворвался в вагончик сотрудников строительной компании „Сокол“ [в Краснодаре] и стал кричать на них, предъявляя претензии за какую-то траншею, которую они, по его мнению, вырыли неправильно и не в том месте. В ходе конфликта он достал оружие. Первый был убит выстрелом в голову, его напарник получил пулю в ногу, остался жив и был госпитализирован», — передают авторы telegram-канала.