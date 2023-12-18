В Кемеровской области произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в 10 км от поселка Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области, где располагается горнолыжный курорт. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, землетрясение произошло в 04:02 мск северо-западнее поселка на глубине 10 км.