В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в 10 км от поселка Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области, где располагается горнолыжный курорт. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

В Кемеровской области произошло землетрясение
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По его информации, землетрясение произошло в 04:02 мск северо-западнее поселка на глубине 10 км.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" является одним из самых популярных в Сибири. В зимнем сезоне 2022-2023 годов здесь отдохнули около 2,3 млн человек со всей страны.

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