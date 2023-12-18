В Ростовской области мужчина застрелил из ружья свою мать

В Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, который подозревается в убийстве собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета РФ по Ростовской области.

— По версии следствия, в ночь с 15 на 16 декабря обвиняемый, находясь в домовладении, расположенном в станице Мечетинской Зерноградского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, произвел выстрелы из ружья в свою 67-летнюю мать. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. После совершения преступления злоумышленник был задержан, — говорится в сообщении.