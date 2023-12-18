Полиция задержала мужчину, который обманом завладел 65 млн руб. строительной фирмы в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, который обманом завладел 65 млн руб. строительной фирмы в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Подмосковью.

«В Московской области в дежурную часть отдела полиции городского округа Королев обратился генеральный директор строительной компании с заявлением о том, что со счета фирмы похищено 65 млн руб. Полицейские в рамках оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния – 45-летнего жителя Москвы», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, он, действуя с сообщниками, по поддельному паспорту на имя гендиректора стройфирмы в одной из нотариальных контор города Люберцы оформил договор купли-продажи организации. После этого злоумышленник стал руководителем компании. Он получил доступ к счету коммерческого предприятия и перевел с него крупные суммы денег на различные счета.