Полиция задержала мужчину, который обманом завладел 65 млн руб. строительной фирмы в Подмосковье
Сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, который обманом завладел 65 млн руб. строительной фирмы в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Подмосковью.
«В Московской области в дежурную часть отдела полиции городского округа Королев обратился генеральный директор строительной компании с заявлением о том, что со счета фирмы похищено 65 млн руб. Полицейские в рамках оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния – 45-летнего жителя Москвы», – говорится в сообщении.
По предварительной информации, он, действуя с сообщниками, по поддельному паспорту на имя гендиректора стройфирмы в одной из нотариальных контор города Люберцы оформил договор купли-продажи организации. После этого злоумышленник стал руководителем компании. Он получил доступ к счету коммерческого предприятия и перевел с него крупные суммы денег на различные счета.
Уточняется, что по данному факту следователем Следственного управления УМВД России по городскому округу Королев возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Королевским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются соучастники преступления.