В ДНР нашли тайник с секретными документами СБУ

Российские силовики нашли тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ) в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом СВО», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе изучения документов удалось получить сведения о лицах, которые причастны к деятельности украинских спецслужб. По проверке информации в данный момент проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, дополнили в ведомстве.