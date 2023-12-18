В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

"19 декабря 2023 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском МО, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий", - сообщается на сайте центра.