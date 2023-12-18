На Камчатке из-за непогоды задержали вылеты пяти авиарейсов

Вылеты пяти рейсов из аэропорта Елизово на Камчатке, в том числе и межрегиональных, задержаны по метеоусловиям, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

Мощный циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на 18 декабря. В столице края были отменены занятия в школах, порывы ветра достигают 30 м/с. Объявлено штормовое предупреждение в акваториях Тихого океана и Охотского моря из-за волнения до 9 м. Дорожные службы устраняют последствия удара стихии.