На Урале из-за аварии без тепла и холодной воды остались около 14 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. В городе Невьянске Свердловской области 17 декабря произошел обрыв линии электропередачи, приведший к перебоям в подаче электроэнергии и выходу из строя трех насосов на Романовском водозаборе. В результате этого отопления и холодной воды лишились более 10 тыс. местных жителей, о чем сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

"Подача электроэнергии жителям города Невьянска оперативно восстановлена по резервной линии. При этом в результате выхода из строя насосов без надлежащего холодного водоснабжения и теплоснабжения остались около 14 тыс. человек - жителей города Невьянска", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит исполнение поставщиком холодного водоснабжения - МУП "Невьянский водоканал" - законодательства о снабжении горожан коммунальными ресурсами, а также своевременности принятия мер к устранению аварии и наличию средств и сил для ее ликвидации, обеспеченности на период аварии местных жителей водоснабжением.