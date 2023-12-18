На Украине назвали одну из причин инцидента с гранатами в Закарпатье

Одной из причин конфликта на заседании сельсовета в Закарпатской области Украины , в результате которого депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин взорвал гранаты, могла стать премия главе общины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Журналисты опубликовали видео с заседания сельсовета, снятое за день до взрыва. На кадрах можно заметить разногласия между председательствующими и двумя людьми — Батриным и стоящим рядом с ним мужчиной в военной форме, предрекающим местным властям проблемы после возвращения жителей села с фронта. В конце своей речи он также выступил против премий главе общины, призвав на сэкономленные средства приобрести квадрокоптеры и приборы ночного видения для украинских военнослужащих.