Залившего дверь квартиры военкора монтажной пеной начали искать в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга ищет человека, залившего монтажной пеной дверь в квартиру в Красносельском районе, сообщается на портале «МВД Медиа».

Накануне днем правоохранителям поступило сообщение от местной жительницы о том, что входную дверь одной из квартир в Красносельском районе залили пеной, передает РИА «Новости».

Как говорится в сообщении, местной полицией проводятся мероприятия для установления и задержания подозреваемого в противоправных действиях.

Как сообщил военкор Роман Сапоньков, «сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь, потом позвонили в телефон». Он добавил, что сейчас находится в зоне СВО, а полиция приехала на вызов в 22.30.

Между тем, как сообщил военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, по его старому месту прописки в Питере в ночь на понедельник тоже запенили дверь. Он отметил, что полиция приняла заявление, и передал «привет с Донбасса».