Стало известно о взрывах в Луганске

Стало известно о сильных взрывах в Луганске . Соответствующая информация опубликована в Telegram -канале Klymenko Time.

«Сообщают о сильных взрывах в Луганске», — сказано в сообщении. Подробности не приводятся.

В ночь на 15 декабря украинские войска впервые за полгода обстреляли Мариуполь. В 0:25 три дальнобойные ракеты двигались с северо-запада в направлении населенного пункта.