ВСУ выпустили более 50 снарядов по селу Теребрено Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По селу Теребрено было выпущено более 50 снарядов, написал глава региона в своем Telegram-канале. "В Краснояружском районе по селу Теребрено выпущены 56 минометных снарядов. Пострадавших нет. Повреждены три дома. В один дом попал снаряд, во втором выбиты окна, посечены фасад и кровля, в третьем сгорела беседка. Подомовой обход продолжается", — написал он. Гладков также сообщил о повреждениях линии электро- и газоснабжения. Ведутся работы по восстановлению электричества, газовые службы уже завершили работу. Под обстрел попали село Поповка и окраина села Репяховка. В обоих селах зафиксировано по два прилета. Днем ранее Гладков сообщал, что жители двух сел остаются без электричества после обстрела ВСУ. В минувшую субботу под обстрел украинской армии попала животноводческая ферма. Минометный огонь уничтожил 12 коров. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище.

ВСУ выпустили более 50 снарядов по селу Теребрено Белгородской области
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