Ребенок умер, заразившись вирусом от голубя

Заражение вирусом от голубя привело к летальному исходу у двухлетней девочки. Об этом сообщает Daily Mail.

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Двухлетняя девочка попала в больницу принца Уэльского в Австралии с лихорадкой, тошнотой и рвотой. За шесть недель до этого она завершила второй курс химиотерапии лейкемии. Состояние пациентки ухудшилось, у нее случилась серия эпилептических припадков. врачи обнаружили у девочки болезнь Ньюкасла, которую вызывает вирус, распространенный среди диких и домашних птиц во всем мире. Тесты показали, что вирус ее в организме был похож на варианты, обнаруженные ранее у голубей. Врачи считают, что она могла заразиться, прикоснувшись к фекалиям птиц.

Противовирусные препараты, антибиотики и противосудорожные препараты не помогли излечить девочку. Она умерла почти через месяц после госпитализации из-за энцефалита, вызванного вирусом.

Болезнь Ньюкасла названа в честь города, где она была впервые выявлена в 1926 году. Обычно у людей заболевание приводит к конъюнктивиту и быстро проходит. Во всем мире зарегистрировано около 485 случаев заболевания, а также четыре случая смерти человека, все из которых вызваны штаммом APMV-1, в Нидерландах, США, Китае и Франции.