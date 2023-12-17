Металлический навес обвалился на десяток машин в Подмосковье

Металлический навес рухнул на 11 автомобилей на Денисьевском проезде в подмосковном Дзержинске, сообщил Telegram-канал Mash. Происшествие случилось на территории автосервиса. По информации канала, лист размером 20 на 40 метров не выдержал тяжести снега.

Разбор завалов и все последующие затраты, в том числе ремонт пострадавших автомобилей легли на плечи владельца земельного участка. По данным канала, инцидент произошел вечером, в машинах никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Калужской области упавший с крыши снег насмерть придавил ребенка. Трагедия произошла в городе Кондрово. Скорая помощь прибыла на месте происшествия спустя 14 минут, однако медики не смогли спасти ребенка.