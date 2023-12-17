Верховный суд РФ проверил компенсацию за незаконное уголовное преследование

Интересное разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда к нему попал спор о том, сколько государство выплатит гражданину за незаконное уголовное преследование.

Такой вопрос до высокого суда пробовали решать местные суды в Екатеринбурге. Они вынесли решение по делу одной предпринимательницы, которую обвинили в мошенничестве, а потом оправдали. Женщина требовала 3 миллиона рублей компенсации, но суды решили, что ей хватит 50 000 рублей. Бизнес-леди с такой цифрой была не согласна и дело дошло до Верховного суда.

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Он с гражданкой согласился.

История началась несколько лет назад, когда против предпринимательницы возбудили уголовное дело. Женщину подозревали в покушении на мошенничество. Местная пресса тогда писала, что дело было связано с получением субсидий, выделенных по программе поддержки малого и среднего предпринимательства Свердловской области. И нашу героиню по этому делу задержали и отправили в СИЗО. Там она просидела месяц. Потом ее отпустили под залог. Позже ей предъявили обвинение еще и в мошенничестве.

Дело рассмотрел Октябрьский райсуд Екатеринбурга.

Он признал бизнес-леди невиновной по всем обвинениям и вынес оправдательный приговор. Такой вердикт подтвердила и апелляция. Спор заметил портал Право ru.

Придя в себя, предпринимательница обратилась в суд с иском к Министерству финансов. Предпринимательница попросила компенсацию за незаконное уголовное преследование.

В суде женщина рассказала, что это уголовное дело продолжалось в общей сложности больше трех лет - с момента возбуждения дела до вступления приговора в силу.

В итоге ее дискредитировали в глазах коллег и клиентов, публично обвинив в мошенничестве. А от плохих условий в СИЗО у нее начались проблемы со здоровьем. И все закончилось операцией. Поэтому женщина просила взыскать с Минфина 3 миллиона рублей.

Представитель министерства сказал, что это слишком много и прокуратура области с этим согласилась, заявив, что 30 000 рублей компенсации будет вполне достаточно.

Районный суд решил, что компенсацию надо выплатить женщине только за время заключения в СИЗО. Суд не согласился с доводами женщины, что после ареста у нее начались проблемы со здоровьем. Точнее, суд решил, что не доказана связь между арестом и ухудшением здоровья.

В итоге районный суд удовлетворил иск частично и взыскал с казны 50 000 рублей. Вышестоящие инстанции оставили решение без изменений. Тогда гражданка обратилась в Верховный суд РФ.

Женщина в жалобе написала, что по мнению районного суда, связь между уголовным преследованием и ухудшением здоровья не была доказана, хотя это могла подтвердить судебная экспертиза. Но ее не стали назначать. По поводу другого аргумента райсуда - о недоказанности факта ухудшения здоровья - женщина сказала, что само уголовное преследование подтверждает ее нравственные страдания и переживания. Поэтому ей не нужно представлять еще какие-то документы, например, справку о нетрудоспособности или чеки о покупке лекарств.

На это заседание в ВС пришла только представитель полиции области. По ее словам, предпринимательница должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается. Верховный суд выслушал стороны и принял решение - акты апелляции и кассации отменить, дело направить на новое рассмотрение в областной суд.

Юристы утверждают, что размер компенсации за незаконное уголовное преследование, нередко оспаривают, потому что суммы занижают. По мнению специалистов, это связано с тем, что четких критериев в таком вопросе - нет.

В постановлении Пленума ВС (от 29 ноября 2011 года N 17) сказано, что судам нужно учитывать "степень и характер физических и нравственных страданий". Но вот никаких конкретных сумм названо не было. Поэтому неопределенность по-прежнему оставалась.

В случае, о котором идет речь, конкретно в этом деле, эксперт называет компенсацию недостаточной, так как предпринимательницу оправдали по обвинению в совершении тяжкого преступления. Уголовное преследование длилось больше трех лет, месяц из которых женщина провела в заключении под стражей.

В нескольких аналогичных делах Верховный суд уже разъяснял, что в таких случаях физические страдания - это общеизвестный факт, который не требует доказывания. ВС высказывался и по поводу другого аргумента райсуда, о связи между незаконным преследованием и ухудшением здоровья. Тогда ВС заявил, что суд должен учитывать мнение о целесообразности проведения экспертизы. Так что спор пересмотрят с учетом жалобы предпринимательницы.