Полиция задержала в Москве устроившего стрельбу из травмата
В Москве трое знакомых вступили в перепалку, которая позже переросла в драку. Затем один из участников драки несколько раз выстрелил из травмата, Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
Инцидент произошел в субботу, 16 декабря, на улице Льва Яшина в районе Некрасовка (юго-восток Москвы).
Двое пострадавших в результате стрельбы были госпитализированы в одну из московских клиник, отметили в полиции.
В пресс-службе отметили, что подозреваемый был задержан по горячим следам. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).
Рамблер: главные новости