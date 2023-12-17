В Калужской области упавший с крыши снег убил ребенка

В городе Кондрово Калужской области в результате падения снега с крыши одноэтажного жилого дома погиб ребенок, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«В результате схода снега с крыши одноэтажного жилого дома в Дзержинском районе погиб семилетний ребенок», - говорится в заявлении надзорного ведомства.

Ребенок гулял во дворе, когда на него обрушилась снежная масса. Скорая помощь прибыла на место спустя 14 минут, но спасти пострадавшего не удалось.