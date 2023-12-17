В Петербурге потолок квартиры рухнул на детскую кровать

В Петербурге протекавший потолок квартиры в доме-«сталинке» рухнул на детскую кровать. Об этом сообщает «Мегаполис».

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По информации издания, инцидент произошел 17 декабря в Московском районе на Сызранской улице. Потолок квартиры на пятом этаже в детской комнате рухнул на кровать несовершеннолетнего, который в момент обрушения в комнате отсутствовал.

Сообщается, что хозяева квартиры обратились по факту произошедшего в управляющую компанию и аварийную службу. Однако никакой реакции со стороны коммунальных служб не последовало.