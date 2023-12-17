Два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой в Некрасовке

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в стрельбе из травматического оружия в ходе конфликта между тремя гражданами в районе Некрасовка. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

«Вечером 16 декабря в полицию поступило сообщение о конфликте на территории района Некрасовка. Предварительно установлено, что на ул. Льва Яшина между тремя гражданами возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из участников произвел выстрелы из травматического оружия. В результате инцидента два молодых человека были госпитализированы в медучреждение. Оперативниками ОМВД по району Некрасовка в течении нескольких часов подозреваемый был установлении и задержан», – говорится в сообщении.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.