Два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой в Некрасовке
Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в стрельбе из травматического оружия в ходе конфликта между тремя гражданами в районе Некрасовка. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
«Вечером 16 декабря в полицию поступило сообщение о конфликте на территории района Некрасовка. Предварительно установлено, что на ул. Льва Яшина между тремя гражданами возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из участников произвел выстрелы из травматического оружия. В результате инцидента два молодых человека были госпитализированы в медучреждение. Оперативниками ОМВД по району Некрасовка в течении нескольких часов подозреваемый был установлении и задержан», – говорится в сообщении.
Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как подчеркнули в пресс-службе столичной прокуратуры, между мужчиной, а также сотрудником пункта выдачи и его другом произошел конфликт. Злоумышленник дошел до дома, взял травматический пистолет, зашел в помещение пункта выдачи и выстрелил в сторону двух своих оппонентов. С ранением груди и шеи двое 19-летних пострадавших госпитализированы. Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, а также привлечение фигуранта к уголовной ответственности.