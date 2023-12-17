СМИ: внук прославленного бегуна подозревается в растлении школьницы

В Санкт-Петербурге молодой человек накачал 14-летнюю девочку неизвестным веществом, после чего склонил ее к интимной близости, пишет РЕН ТВ.

Внук прославленного бегуна подозревается в растлении школьницы
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По данным канала, в совершении преступления подозревают Томера Симана, внука чемпиона СССР по легкой атлетике Лазаря Народицкого.

Журналисты отметили, что в настоящее время Симан находится в Израиле.

Ранее сообщалось, что глава Польской ассоциации тенниса Мирослав Скшипчиньский ушел в отставку после поступивших в его адрес обвинений в изнаcилованиях и растлении малолетних.

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