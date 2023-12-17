Внук прославленного бегуна подозревается в растлении школьницы

В Санкт-Петербурге молодой человек накачал 14-летнюю девочку неизвестным веществом, после чего склонил ее к интимной близости, пишет РЕН ТВ.

По данным канала, в совершении преступления подозревают Томера Симана, внука чемпиона СССР по легкой атлетике Лазаря Народицкого.

Журналисты отметили, что в настоящее время Симан находится в Израиле.