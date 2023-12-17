СМИ: внук прославленного бегуна подозревается в растлении школьницы
В Санкт-Петербурге молодой человек накачал 14-летнюю девочку неизвестным веществом, после чего склонил ее к интимной близости, пишет РЕН ТВ.
По данным канала, в совершении преступления подозревают Томера Симана, внука чемпиона СССР по легкой атлетике Лазаря Народицкого.
Журналисты отметили, что в настоящее время Симан находится в Израиле.
Ранее сообщалось, что глава Польской ассоциации тенниса Мирослав Скшипчиньский ушел в отставку после поступивших в его адрес обвинений в изнаcилованиях и растлении малолетних.
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