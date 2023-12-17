В Уфе на ребенка упала наледь с крыши многоэтажки

СК Башкирии проводит доследственную проверку по факту травмирования малолетнего ребенка. На мальчика упала наледь с крыши дома. Об этом сообщает портал Ufa 1.

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Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Достоевского в Уфе, на семилетнего мальчика упала наледь с крыши пятиэтажки.

Предварительно установлено, что льдина могла сойти с козырька на балконе на пятом этаже, который хозяин квартиры установил самовольно. Мальчику потребовалась медицинская помощь, после осмотра он был отпущен на амбулаторное лечение.