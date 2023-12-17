В Москве трое мужчин устроили драку с поножовщиной в метро

В ходе конфликта в вагоне московского метро мужчина ударил ножом своего соперника, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, словесная ссора, которая переросла в драку, произошла «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений между тремя знакомыми».

В ходе конфликта 41-летний ранее судимый мужчина достал из сумки нож и ударил им своего знакомого. В результате 30-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью, его госпитализировали.

Один из участников конфликта задержан, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в метро Москвы две женщины устроили драку из-за громкой музыки.

11 декабря сообщалось, что в Москве двое мужчин устроили поножовщину из-за конфликта на бытовой почве, произошедшего в баре.