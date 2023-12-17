Мужчина ударил ножом знакомого во время ссоры в вагоне столичного метро

В вагоне столичного метрополитена в ходе конфликта один из пассажиров ударил ножом другого. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 17 декабря.

По словам собеседницы «ВМ», между двумя мужчинами завязалась словесная перепалка, которая позднее переросла в драку. В результате чего ранее судимый 41-летний пассажир достал из сумки нож и нанес им удар по своему 30-летнему оппоненту.

Пострадавшему причинен тяжкий вред, сейчас он госпитализирован.

— Фигурант установлен и задержан, его привлечение к уголовной ответственности по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в прокуратуре Московского метрополитена, — рассказала Людмила Нефедова.