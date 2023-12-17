Похищение человека в Томске попало на видео

В Томске неизвестные напали на парковке на местного жителя, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении, сообщает Telegram-канал «Я из Томска». По данным канала, после похищения злоумышленники посетили квартиру своей жертвы и попали на камеру наблюдения в лифте жилого дома. В управлении СКР региона сообщили о возбуждении уголовного дела о похищении человека.

Следственным отделом по Ленинскому району г.Томск СУ СКР по Томской области по факту разбойного нападения на мужчину и его похищения, совершенных в ночь на 17.12.2023 на улице Береговой в Томске, по заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление, — сообщили в Следкоме.

По данным МВД, сейчас похищенный мужчина на свободе. Он был опрошен сотрудниками полиции.

По предварительным данным, трое мужчин причинили телесные повреждения местному жителю, 2002 года рождения, и увезли на автомобиле. Потерпевший опрошен, — сообщили в пресс-службе полиции.