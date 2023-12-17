Женщина погибла при пожаре в админздании в Астрахани

В результате пожара в админздании в Астрахани погибла женщина, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Женщина погибла при пожаре в админздании в Астрахани
© РИА Новости

«Погибла женщина 1969 года рождения», — уточнили ТАСС в главке.

В СУ СК России по региону уточнили, что погибшей оказалась горничная гостиницы. Следственный комитет проведёт проверку по факту происшествия.

Возгорание в админздании в Астрахани на площади 400 кв. м ликвидировано.

На месте пожара работали 16 единиц техники и 67 спасателей МЧС России.

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