Женщина погибла при пожаре в админздании в Астрахани
В результате пожара в админздании в Астрахани погибла женщина, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.
«Погибла женщина 1969 года рождения», — уточнили ТАСС в главке.
В СУ СК России по региону уточнили, что погибшей оказалась горничная гостиницы. Следственный комитет проведёт проверку по факту происшествия.
Возгорание в админздании в Астрахани на площади 400 кв. м ликвидировано.
На месте пожара работали 16 единиц техники и 67 спасателей МЧС России.