Женщина погибла при пожаре в админздании в Астрахани

В результате пожара в админздании в Астрахани погибла женщина, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

«Погибла женщина 1969 года рождения», — уточнили ТАСС в главке.

В СУ СК России по региону уточнили, что погибшей оказалась горничная гостиницы. Следственный комитет проведёт проверку по факту происшествия.